Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Очікується, що угода про придбання судна буде укладена до кінця 2019 року, а в 2020-му відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.

Глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий пояснив, що з кінця 20 століття в Україні нема суден необхідного класу, які дозволили б вести дослідження в Світовому океані і надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції "Академік Вернадський".

"Власне сьогодні майже 20 років від часу останнього самостійного наукового рейсу України в Південному океані (2000-2001 рр.). Для обслуговування нашої станції ми щороку фрахтуємо іноземні судна, а морські дослідження довгий час взагалі не вели, лише торік почали дещо робити з борта риболовних суден, що насправді не є повноцінними "плавучими лабораторіями". Купівля власного судна і відновлення наукових рейсів надзвичайно підсилять наші наукові можливості", - розповів Дикий.

На придбання судна уряд виділив до 252 млн гривень.

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