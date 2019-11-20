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20.11.19 20:23

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Луганської області президент України Володимир Зеленський відвідав Станично-Луганську загальноосвітню школу I-III ступенів №1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 01

Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу. Разом із бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою він вручив подарунки юним спортсменам.

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 02

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 03
Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 04

"Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Йдеться про спортзал, який повинен мати європейський вигляд", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент переглянув показові дитячі виступи зі спортивної гімнастики та ушу. Діти подарували главі держави прапор України.

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 05

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Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 06

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