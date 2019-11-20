СБУ блокувала діяльність трьох потужних нарколабораторій. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Виробничі потужності" організатори облаштували на території власних домогосподарств. Прекурсори та психотропи збували в різні регіони країни через розгалужену мережу дилерів, а також інтернет-магазини.

Правоохоронці затримали активних учасників угруповання в двох областях під час виробництва наркотиків. Під час обшуків за місцем проживання, а також у підсобних приміщеннях фігурантів справи виявлено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, понад 100 кілограмів прекурсорів, майже тонну хімічних реактивів, партію амфетаміну і гроші, отримані від збуту "товару".

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить 8 млн гривень за цінами чорного ринку.

Зараз трьом учасникам угруповання слідчими УСБУ в Черкаській області повідомлено про підозри в скоєнні злочинів. Заходи з викриття наркоділків відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури області".





