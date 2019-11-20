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20.11.19 20:33

СБУ блокувала діяльність трьох потужних нарколабораторій. ФОТО

Діяльність трьох нарколабораторій, організованих учасниками міжрегіонального угруповання, з виробництва прекурсорів та амфетаміну блокувала Служба безпеки України в Черкаській і Київській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Виробничі потужності" організатори облаштували на території власних домогосподарств. Прекурсори та психотропи збували в різні регіони країни через розгалужену мережу дилерів, а також інтернет-магазини.

Правоохоронці затримали активних учасників угруповання в двох областях під час виробництва наркотиків. Під час обшуків за місцем проживання, а також у підсобних приміщеннях фігурантів справи виявлено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, понад 100 кілограмів прекурсорів, майже тонну хімічних реактивів, партію амфетаміну і гроші, отримані від збуту "товару".

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить 8 млн гривень за цінами чорного ринку.

Зараз трьом учасникам угруповання слідчими УСБУ в Черкаській області повідомлено про підозри в скоєнні злочинів. Заходи з викриття наркоділків відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури області".

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