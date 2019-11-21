Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі. Учергове наголосив, що санкції проти Росії, як країни-агресора, мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення нормандської зустрічі - 9 грудня в Парижі.