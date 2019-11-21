Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що мешканець Хмельницької області протягом 2013-2016 років відбував покарання в одному із виправних закладів на тимчасово окупованій території Луганщини. Перед закінченням терміну ув’язнення начальник колонії, погрожуючи чоловіку повторним терміном, змусив його приєднатися до лав бойовиків.

Протягом кількох місяців хмельничанин перебував у складі так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР". Бойовики залучили колишнього в`язня до охорони та обслуговування військової техніки, перевірки документів та автомобільного транспорту на КПП терористів. Зрозумівши хибність свого вибору, чоловік залишив бандформування. Боячись кримінального переслідування, він виїхав до Росії.

У квітні цього року він повернувся додому. Дізнавшись про Програму СБУ чоловік звернувся до української спецслужби. Він надав детальні свідчення про відомі йому звірства бойовиків проти мирного населення України.

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Проведена Службою перевірка підтвердила, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Ухвалою суду колишнього учасника незаконних збройних формувань звільнено від кримінальної відповідальності.