Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
21.11.19 11:26

Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ. ФОТО

Завдяки програмі Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" ще один колишній учасник незаконних збройних формувань повернувся до мирного життя.

Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що мешканець Хмельницької області протягом 2013-2016 років відбував покарання в одному із виправних закладів на тимчасово окупованій території Луганщини. Перед закінченням терміну ув’язнення начальник колонії, погрожуючи чоловіку повторним терміном, змусив його приєднатися до лав бойовиків.

Протягом кількох місяців хмельничанин перебував у складі так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР". Бойовики залучили колишнього в`язня до охорони та обслуговування військової техніки, перевірки документів та автомобільного транспорту на КПП терористів. Зрозумівши хибність свого вибору, чоловік залишив бандформування. Боячись кримінального переслідування, він виїхав до Росії.

У квітні цього року він повернувся додому. Дізнавшись про Програму СБУ чоловік звернувся до української спецслужби. Він надав детальні свідчення про відомі йому звірства бойовиків проти мирного населення України.

Читайте також: Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська

Проведена Службою перевірка підтвердила, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Ухвалою суду колишнього учасника незаконних збройних формувань звільнено від кримінальної відповідальності.

Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою На тебе чекають вдома, - СБУ 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100