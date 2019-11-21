Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Контррозвідники спецслужби встановили, що мешканець Хмельницької області протягом 2013-2016 років відбував покарання в одному із виправних закладів на тимчасово окупованій території Луганщини. Перед закінченням терміну ув’язнення начальник колонії, погрожуючи чоловіку повторним терміном, змусив його приєднатися до лав бойовиків.
Протягом кількох місяців хмельничанин перебував у складі так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР". Бойовики залучили колишнього в`язня до охорони та обслуговування військової техніки, перевірки документів та автомобільного транспорту на КПП терористів. Зрозумівши хибність свого вибору, чоловік залишив бандформування. Боячись кримінального переслідування, він виїхав до Росії.
У квітні цього року він повернувся додому. Дізнавшись про Програму СБУ чоловік звернувся до української спецслужби. Він надав детальні свідчення про відомі йому звірства бойовиків проти мирного населення України.
Проведена Службою перевірка підтвердила, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Ухвалою суду колишнього учасника незаконних збройних формувань звільнено від кримінальної відповідальності.