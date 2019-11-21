Правоохоронці викрили групу осіб, які збували наркотичні речовини на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганській області.
Як повідомляється, до складу групи входили мешканці Старобільського району, з яких більшу частину становлять жінки. Вони займались збутом наркотичного засобу канабісу не тільки на території області, а ще й здійснювали постачання наркотику на тимчасово непідконтрольну територію України.
Правоохоронцями задокументовано декілька фактів збуту цією групою наркотичної речовини на суму більше 21 тисячі гривень.
Під час проведення одночасних обшуків за місцем мешкання членів цього угруповання співробітниками поліції було виявлено та вилучено близько 6 кг наркотичного засобу канабісу, мобільні телефони, грошові кошти - понад 35 тисяч гривень.
Вилучене направлено на експертизу до НДЕКЦ. Проводиться досудове слідство у рамках кримінального провадження за ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Двох членів угруповання вже затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.