Правоохоронці викрили групу осіб, які збували наркотичні речовини на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганській області.

Як повідомляється, до складу групи входили мешканці Старобільського району, з яких більшу частину становлять жінки. Вони займались збутом наркотичного засобу канабісу не тільки на території області, а ще й здійснювали постачання наркотику на тимчасово непідконтрольну територію України.

Правоохоронцями задокументовано декілька фактів збуту цією групою наркотичної речовини на суму більше 21 тисячі гривень.

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Під час проведення одночасних обшуків за місцем мешкання членів цього угруповання співробітниками поліції було виявлено та вилучено близько 6 кг наркотичного засобу канабісу, мобільні телефони, грошові кошти - понад 35 тисяч гривень.

Вилучене направлено на експертизу до НДЕКЦ. Проводиться досудове слідство у рамках кримінального провадження за ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Двох членів угруповання вже затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.



Фото: пресслужба поліції