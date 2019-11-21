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21.11.19 13:52

Із загиблим від поранень унаслідок вибухів у Балаклії військовослужбовцем Сергієм Подуфаловим попрощалися на Кіровоградщині. ФОТО

Сьогодні, 21 листопада, в селі Ясинове Олександрівського району Кіровоградської області попрощалися з Сергієм Вікторовичем Подуфаловитм, 28.12.1975 року народження, старшим солдатом, старшим водієм автомобільного взводу автомобільної роти 55-го окремого автомобільного батальйону "Чорний ліс" (в/ч А0739), який 15 листопада дістав важкі травми і опіки в результаті вибуху під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів на технічний території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами біля міста Балаклія в Харківській області. Помер 17 листопада в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Про це повідомляє UA:Кропивницький, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Ясинове Олександрівського району прощаються з військовим Сергієм Подуфаловим, якого поранили під час вибухів в Балаклії. Помер 43-річний старший солдат, водій, у неділю в реанімації лікарні невідкладної допомоги Харкова. До будинку, де жив Сергій Подуфалов, попрощатись з ним прийшли рідні, знайомі та колеги по службі", - йдеться в повідомленні.

У загиблого військовослужбовця залишилися дружина і двоє синів.

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Із загиблим від поранень унаслідок вибухів у Балаклії військовослужбовцем Сергієм Подуфаловим попрощалися на Кіровоградщині 01
Із загиблим від поранень унаслідок вибухів у Балаклії військовослужбовцем Сергієм Подуфаловим попрощалися на Кіровоградщині 02

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. 

В результаті вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень і опіків. Згодом один з поранених помер у лікарні.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів. Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, було оперативно локалізовано та ліквідовано.

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