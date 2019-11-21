Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
21.11.19 15:29

Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція. ФОТО

21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку і бійці КОРДу Житомирщини затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за скоєння вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.

Викриття місця перебування та затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців.

Народився чоловік в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії.

На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.

Нині вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ. ФОТО

Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція 01
Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100