Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.
За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.
Викриття місця перебування та затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців.
Народився чоловік в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії.
На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.
Нині вирішується питання про екстрадицію затриманого.