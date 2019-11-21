Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Дніпра, інформує Цензор.НЕТ.

На спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.

Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.

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"Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною", - розповіли в поліції.

Поліцейські відразу викликали на місце ювенальну превенції Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Було прийнято рішення відправити дітей до лікарні.















