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21.11.19 16:28

Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У будинку майже без меблів, холодильника, санвузла, з брудною ванною, в якій оселилися черви, жили дві дівчинки 5 і 1,5 років.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Дніпра, інформує Цензор.НЕТ.

На спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.

Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.

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"Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною", - розповіли в поліції.

Поліцейські відразу викликали на місце ювенальну превенції Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Було прийнято рішення відправити дітей до лікарні.

Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 01
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 02
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 03
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 04
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 05
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 06
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 07
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 08

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