Контррозвідка СБУ запобігла співпраці чиновниці з терористичною організацією "МДБ ЛНР". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці встановили, що представники "спецслужби" терористів затримали керівницю структурного підрозділу однієї з обласних державних установи на КПВВ "Станиця Луганська". Жінка у сімейних справах намагалася потрапити до тимчасово окупованого Луганська. Бойовиків зацікавив той факт, що за родом професійної діяльності вона має доступ до актуальної інформації з економічної та соціально-політичної ситуації у Луганській області.

Терористи традиційно вдалися до психологічного тиску і шантажу, погрожували блокувати їй відвідання близьких на окупованій території. У такий спосіб представники "МДБ" змусили чиновницю погодитись на конфіденційну співпрацю. Подальші інструкції від кураторів жінка мала отримати телефоном.

Дивіться також: ФСБ РФ, використовуючи погрози і шантаж, намагалася завербувати українця для збору розвідданих, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Після повернення на контрольовану державою територію держслужбовець стала об’єктом уваги контррозвідників СБУ. Перевірка показала, що вона не збиралась вчиняти жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Служба безпеки звертає увагу, що подібні випадки не є поодинокими. Українською спецслужбою виявляються багаточисельні факти вербування громадян розвідувальними органами країни-агресора та проросійськими бойовиками на тимчасово окупованій території. Аби змусити українців до вчинення державної зради, ворог застосовує широкий арсенал засобів впливу: від умовлянь до насильницьких дій.

Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років. Водночас звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.