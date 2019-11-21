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21.11.19 17:23

Наступні "Трускавці" для всіх нардепів будуть у США, - заступниця голови фракції СН Кравчук. ФОТО

Семінари-тренінги для новообраних народних депутатів відтепер відбуватимуться за кордоном, в США.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук разом з іншими нардепами зараз перебуває у Вашингтоні.

"Один з наступних "Трускавців" для наших депутатів пройде в Штатах. І я не жартую. Команда програми обмінів Конгресу Open World, яка вже багато років працює з українцями, планує протягом найближчих півтора року організувати приїзд в США усіх новообраних депутатів Верховної Ради. З різних фракцій і груп", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що це буде двотижнева програма, яка складатиметься з лекцій, зустрічей, обміну досвідом з конгресменами та співробітниками комітетів Конгресу у Вашингтоні. Плюс - перебування в одному зі штатів і ознайомлення з моделлю співпраці депутатів, федеральних управлінців і представників локального самоврядування.

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Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. 3 серпня зустріч з ними провів президент України Володимир Зеленський. На той момент, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю.

Наступні Трускавці для всіх нардепів будуть у США, - заступниця голови фракції СН Кравчук 01
Наступні Трускавці для всіх нардепів будуть у США, - заступниця голови фракції СН Кравчук 02

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