Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Разумков провів брифінг у рамках регіональної поїздки в місто Маріуполь.

Стосовно розробки законопроєкту "Про особливий статус Донбасу" спікер сказав: "Часу на його розробку справді мало, але я впевнений, що Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, щоб цей процес запустити. Саме від Нормандської зустрічі багато хто чекає тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і в форматі "Мінська", і в нормандському форматі вже кілька років", - підкреслив Разумков.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Разумков зазначив, що ключовою проблемою регіону й України в цілому є збройний конфлікт. "Це проблема всього цивілізованого світу, який сьогодні розуміє, що фактично ми є форпостом", - зазначив він.

Разумков також прокоментував позицію України щодо стратегії повернення тимчасово окупованих територій, зазначивши, що для того, "щоб повернути територію, потрібно спочатку повернути людей".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макронои. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.



