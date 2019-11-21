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21.11.19 21:39

"Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності. ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності проходить віче "Ми маємо гідність!", Присвячене Дню гідності і Свободи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції висунули низку гасел, серед яких - "Ні репресіям", "Ні деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари", "Капітуляція - не гідність, мир під триколором - не свобода".

Учасники акції пообіцяли прийти під Офіс президента 8 грудня перед зустріччю лідерів "нормандської четвірки", щоб попередити президента В.Зеленського про неприпустимість капітуляції.

Також учасники акції виставили намети, де організовували добровольців, які допомагатимуть "Руху опору капітуляції".

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Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 01
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 02
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 03
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 04
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 05
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 06
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 07
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 08
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 09

Фото - Олег Богачук

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