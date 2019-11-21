Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Міжнародного аеропорту Одеси в Facebook.

"Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ВПП надламано передню стійку шасі", - сказано в повідомленні.

Всіх 136 пасажирів евакуйовано, вони перебувають у залі терміналу аеропорту.





За даними місцевого видання "Думская", літак при посадці втратив колесо і зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою руліжними доріжками. Пілоти екстрено висадили пасажирів за допомогою надувних трапів.

"У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив польоти до 01:00 за місцевим часом. За цим випадком комісія проводить розслідування", - додали в пресслужбі аеропорту.

За даними "Думської", це вже другий інцидент в одеському аеропорту за сьогодні. Раніше схожа НП трапилася з приватним літаком Gulfstream G150, який виконував рейс у Дубаї. На зльоті у нього підломилася стійка шасі. Фахівці кажуть, що сталося руйнування блоку кріплення передньої стійки до візка передніх пневматиків.











