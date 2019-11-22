У шахті ліфта одного із житлових будинків у центрі Києва пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

На місце терміново виїхала поліція, рятувальники і медики. Епіцентр вибуху розташовувався в одному з під'їздів, з нього валив дим.

Як пише видання, звук детонації розбудив жителів близько 23:00. Попередньо, детонація сталася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху свідчить така картина на місці: під'їзд будинку має два входи, вхід до ліфта - лише з боку двору. Але вікна винесло з обох боків під'їзду, також з обох боків було видно пошкодження стін.

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Що саме вибухнуло - невідомо. За словами фахівців на місці, це точно не був вибуховий пакет і навряд чи граната, з огляду на силу детонації. Примітно, що на під’їздах будинку розклеєні оголошення про проведення газових робіт у будинку на весь листопад. Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.

Нагадаємо, що менш ніж тиждень тому в гуртожитку на Троєщині вибухнула граната. Унаслідок події загинули двоє чоловіків.