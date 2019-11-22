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22.11.19 09:51

Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - "Миротворець". ФОТО

Громадянин РФ Дичко Станіслав Євгенович брав участь у звірячому вбивстві групою російських найманців із ПВК Вагнера полоненого сирійця.

Про це повідомляє Іван Сергєєв у пабліку "Вантаж 200 з України в Росію", передає Цензор.НЕТ.

"Упізнано одного з "вагнерівців", які по-звірячому замордували сирійця. У розпорядженні російської "Новой газеты" дивовижним чином опинилася копія паспорта одного з катів, його власноруч заповнена анкета, розписка про нерозголошення і автобіографія. І ось це групове фото. Прізвище НГ не публікує, але за допомогою кількох кліків в інтернеті з'ясовується, що персонаж є на "Миротворці". Дичко Станіслав Євгенович, 1990 р.н., Ставропольський край. Стрілець-розвідник у ПВК Вагнера. На фото - крайній ліворуч. Брав участь у бойових діях на території України. Що він і його напарники там витворяли, можна тільки здогадуватися".

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Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 01
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 02
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 03
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 04
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 05

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