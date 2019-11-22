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22.11.19 09:43

Рейсовий автобус на трасі Одеса-Рені на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція. ФОТО

Учора ввечері на автодорозі "Одеса-Рені" біля села Красна Коса під колесами рейсового автобуса загинув пішохід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Поліцейськими, які працювали на місці події, попередньо встановлено, що 53-річний водій автобуса на недостатньо освітленій ділянці дороги не помітив чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Від удару пішохід, особа якого поки що невстановлена, загинув миттєво", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини події.

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Рейсовий автобус на трасі Одеса-Рені на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція 01

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