Рейсовий автобус на трасі Одеса-Рені на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Поліцейськими, які працювали на місці події, попередньо встановлено, що 53-річний водій автобуса на недостатньо освітленій ділянці дороги не помітив чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Від удару пішохід, особа якого поки що невстановлена, загинув миттєво", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини події.

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