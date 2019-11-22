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22.11.19 13:01

Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання ним $3 тис. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Правоохоронець вимагав та одержав від громадянина, який працює фрілансером у сфері IT, неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США. За гроші правоохоронець обіцяв не повідомляти підрозділи поліції з боротьби з кіберзлочинністю про нібито протиправну діяльність потерпілого, яка полягала у поширенні вірусних програм", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Дії оперуповноваженого кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 ККУ.

У разі доведення вини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР 01
Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР 02
Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР 03

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