Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
22.11.19 13:44

СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном. ФОТО

Сучасний спосіб переміщення "товару" за кордон вирішили випробувати наркоділки з Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Так, пакети з канабісом контрабандисти на власному автомобілі доставляли в один з прикордонних районів Сумщини. Поблизу державного кордону "товар" фасували і переправляли за допомогою безпілотника замовникам у Росію.

"СБУ затримала двох торговців під час чергового "повітряного сполучення": у рейс мали відправити 5 кілограмів марихуани", - повідомили в спецслужбі.

За авіаконтрабанду ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном 01
СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100