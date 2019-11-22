СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Так, пакети з канабісом контрабандисти на власному автомобілі доставляли в один з прикордонних районів Сумщини. Поблизу державного кордону "товар" фасували і переправляли за допомогою безпілотника замовникам у Росію.

"СБУ затримала двох торговців під час чергового "повітряного сполучення": у рейс мали відправити 5 кілограмів марихуани", - повідомили в спецслужбі.

За авіаконтрабанду ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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