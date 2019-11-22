Porsche на швидкості зніс відбійник у центрі Києва, вилетів на тротуар, перекинувся на дах і загорівся: водій і пасажири вижили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

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"Водій люксового кросовера "Порше" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження. В результаті ДТП автомобіль перекинувся та загорівся", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що лише за щасливим збігом обставин у цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав: ні четверо молодих людей в автомобілі, ні пішоходи, ні працівники ШЕУ.

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Водночас, як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за кермом Porsche Macan була дівчина приблизно 20 років.

У автомобіля відірвало два передні колеса, а сам він зупинився лише в припаркованому ВАЗ-2105.

За словами свідків, вони з перекинутої машини дістали 4 осіб: двох хлопців і двох дівчат, які ледве трималися на ногах. Також наголошується, що в ДТП постраждала водійка: її з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка.

Також наголошується, що доволі швидко на місце аварії приїхало кілька люксових автомобілів. Люди з групи підтримки швидко зняли номери з побитої машини і, зі слів свідків, пропонували 100 доларів власникові ВАЗа як компенсацію за збиток.









