ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
За версією слідства, службові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, вказані кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а у подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. Натомість роботи по реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконанні.
На даний час слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури за оперативного супроводження працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять ряд обшуків у м. Одеса, в тому числі на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП "Адміністрація морських портів України".
Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків.