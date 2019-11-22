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22.11.19 16:33

ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України слідчі СБУ викрили фінансову оборудку під час реконструкції причалу №7 Одеського морського порту, під час якої державі завдано збитків на суму понад 54 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, службові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, вказані кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а у подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. Натомість роботи по реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконанні.

На даний час слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури за оперативного супроводження працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять ряд обшуків у м. Одеса, в тому числі на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків.

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ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ 01
ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ 02
ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ 03
ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ 04
ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ 05
ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ 06

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