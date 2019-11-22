Актив партії "Слуга народу", записи Труби, "дивовижа" для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

В Очакові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО

Трубу прорвало...

Читайте також: Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Можно було б виробляти електрику?

Жарти шоу "Квартал 95" про побиття майданівців "Беркутом": "А якщо всіх мітингувальників одягнути в вовняний одяг, а беркутівцям роздати ебонітові палички, ми зможемо видобувати електрику?"

Актив партії

Читайте також: Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Обурливо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Точно!

Своїх розбійників вистачає...

Дивовижа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Договірняків більше нема?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Термінова нарада

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