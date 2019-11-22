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22.11.19 20:19

Актив партії "Слуга народу", записи Труби, "дивовижа" для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

В Очакові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Трубу прорвало...

Читайте також: Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Можно було б виробляти електрику?

Жарти шоу "Квартал 95" про побиття майданівців "Беркутом": "А якщо всіх мітингувальників одягнути в вовняний одяг, а беркутівцям роздати ебонітові палички, ми зможемо видобувати електрику?"

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Актив партії

Читайте також: Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Обурливо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Точно!

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Своїх розбійників вистачає...

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дивовижа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Договірняків більше нема?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Термінова нарада

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

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