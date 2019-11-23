Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
23.11.19 09:05

Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб. ФОТОрепортаж

Через шторм на Азовському морі острів Бірючий виявився відрізаним від суші. Рятувальники на плавучому транспортері вивезли людей, які перебували на острові, на велику землю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям і своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на сушу 11 осіб. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Органами місцевої влади організоване їхнє перевезення на автовокзал Кирилівки", - повідомили рятувальники.

Наразі повідомлень про необхідність надання допомоги через негоду від жителів смт Кирилівка не надходило.

У ДСНС зазначають, що інженерна техніка і особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження.

Читайте також: У Бердянську штормовий вітер обірвав лінію електропередач: частина міста без світла

З 20 до 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода. Пориви вітру до 28 м/с. На Федотовій косі в смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області затопило близько 40 баз відпочинку.

Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою.

Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 01
Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 02
Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 03
Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100