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23.11.19 10:58

"Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти. ФОТО

За кермом елітного позашляховика, який потрапив учора в серйозну ДТП у центрі Києва, перебувала п'яна 19-річна Євтягіна Владислава з компанією друзів.

"Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти. ФОТО

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коли водійка спускалася вниз Старонаводницькою, вона не змогла втримати машину, оскільки це був не просто Porsche Macan, а потужніша версія R4. Згодом алкотестер показав у її крові 1,43 проміле.

Також відомо, що на місце ДТП прибули друзі п'яної компанії і спробували відкупитися за 100 доларів від власника "Лади", яку зачепив "Порше".

"Через деякий час на місце приїхали друзі бухої компашки на елітному коритці з номером AH3333 **, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100$ від власника "Лади". Даремно старалися. Ми знаємо і всім розповімо, бо не все в цьому світі вирішують брудні бабки", - йдеться в повідомленні.

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За даними "Києва Оперативного", за кермом автомобіля перебувала Владислава Євтягіна, 2000 року народження, яка є співзасновником ТОВ "Шахта Петровська".

Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 01
Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 02
Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 03

Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 04Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 05

Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 06

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