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23.11.19 11:43

Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників. ФОТОрепортаж

Цієї ночі в Києві унаслідок вуличного конфлікту одному з його учасників було завдано смертельного удару в голову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

Свідки стверджують, що компанія людей відпочивала в закладі "Портер Паб". Серед них був чоловік, який вийшов на вулицю і довго не повертався. Знайомі пішли на пошуки і виявили його на тротуарі без ознак життя. За словами свідків, до нього підійшов інший чоловік і завдав удару в голову, після якого потерпілий впав на землю і більше не встав. На місце викликали службу "103", але допомога медиків уже не знадобилася - чоловік помер. Йому було близько 40 років.

Нападник втік у двори. На місце прибули поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукують підозрюваного. За словами очевидців, на ньому була чорна куртка і чорні штани, інших прикмет вони не запам'ятали. Обставини трагедії та місце перебування імовірного вбивці встановлюються.

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Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 01
Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 02
Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 03

Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 04

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