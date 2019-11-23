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23.11.19 12:19

Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про "їжу" за часів Голодомору. ФОТО

Команда Музею Голодомору до дня вшанування пам'яті жертв трагедії створила соціальну рекламу, яка розповідає, чим рятувалися українці під час Великого голоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила пресслужба музею.

"Те, що зображено на плакатах, важко назвати їжею. Щоб вижити, люди вживали в їжу шкіряні ремені і чоботи, юшку з листя дерев і подорожника, коржики з тирси, товчені жолуді", - зазначають організатори.

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Зокрема, цитуються слова Олександра Форменка, який у віці 11 років пережив Голодомор: "Навесні 1933 року ми з батьком і братом часто ходили в поле ловити мишей і ховрахів. М’ясо впійманих тварин з’їдали, а шкурки мама здавала і могла отримати за них трохи пшона або борошна".

Тематичні плакати розміщено на станціях метро "Хрещатик", "Печерська", "Дорогожичі", "Палац спорту", а також на сітілайтах у Печерському, Шевченківському, Подільському районах Києва. Вони демонструватимуться до кінця листопада.

Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 01
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 02
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 03
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 04
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 05
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 06
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 07
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 08

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День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

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