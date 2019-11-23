Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про "їжу" за часів Голодомору. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила пресслужба музею.

"Те, що зображено на плакатах, важко назвати їжею. Щоб вижити, люди вживали в їжу шкіряні ремені і чоботи, юшку з листя дерев і подорожника, коржики з тирси, товчені жолуді", - зазначають організатори.

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Зокрема, цитуються слова Олександра Форменка, який у віці 11 років пережив Голодомор: "Навесні 1933 року ми з батьком і братом часто ходили в поле ловити мишей і ховрахів. М’ясо впійманих тварин з’їдали, а шкурки мама здавала і могла отримати за них трохи пшона або борошна".

Тематичні плакати розміщено на станціях метро "Хрещатик", "Печерська", "Дорогожичі", "Палац спорту", а також на сітілайтах у Печерському, Шевченківському, Подільському районах Києва. Вони демонструватимуться до кінця листопада.

















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День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.