Поліція Чернігівщини затримала водія, який на смерть збив школярку і втік. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагічна подія сталася 22 листопада між п'ятою та шостою годинами вечора в селі Іванівка Чернігівського району. Водій автомобіля рухався з боку Чернігова в напрямку столиці.

"Він збив дівчинку, 2005 року народження, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм дитина загинула на місці, а водій втік", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські знайшли втікача за допомогою камер відеоспостереження "Мережа Безпеки", які вміють розпізнавати автомобільні знаки і допомагають визначити, як рухався автомобіль.









Зараз із водієм проводяться слідчі дії. Вирішується питання про поміщення його до ізолятора тимчасового утримання.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.