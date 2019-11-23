У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет. ФОТОрепортаж

Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС.

Зокрема, на КПВВ "Новотроїцький" прибув автомобіль Mercedes-benz Sprinter, який рухався з окупованого Донецька на підконтрольну територію України.

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Під час поглибленої перевірки автомобіля було виявлено схованки, повністю заповнені блоками сигарет Marlboro.

В результаті заходів зі схованки вилучено 9510 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Вартість вилучених сигарет попередньо оцінена в пів мільйона гривень.

Триває перевірка і з'ясовуються обставини вчинення правопорушення для ухвалення законного рішення.





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