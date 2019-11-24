Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
"Одразу два представники України зійшли на п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі. Для Ігоря Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Романа Свічкаря - перша особиста нагорода (бронза)", - йдеться в публікації. Зазначається, що турнір відбувався у Берні.
Також в НОК повідомили, що українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані.