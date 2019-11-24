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24.11.19 00:00

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Українські фехтувальники результативно почали олімпійський сезон на етапах Кубка світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Одразу два представники України зійшли на п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі. Для Ігоря Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Романа Свічкаря - перша особиста нагорода (бронза)", - йдеться в публікації. Зазначається, що турнір відбувався  у Берні.

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Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 01
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 02
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 03
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 04
Фото: facebook.com/olympicua

Також в НОК повідомили, що українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані.

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 05
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 06
Фото: facebook.com/olympicua

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