Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ветеран війни на Донбасі, "кіборг" Роман Костенко, який увійшов до спеціальної комісії Міноборони з перевірки якості бронежилетів "Корсар".

Зокрема, згідно з договором між Міноборони та компанією "ТЕМП-3000", бронежилети мають зберігати захисні властивості, якщо їх використовують за температур від -40 градусів до +60 градусів і в разі атмосферних опадів.

"Комісія провела дослідження за нормальних умов, за температури -40 градусів та +40 градусів, а також в умовах "дощування". У всіх випадках зразки зберегли захисні властивості і не відбулося пробиття захисного шару", - зазначив Костенко.

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Також комісія ухвалила рішення провести додаткове дослідження в умовах, непередбачених технічними характеристиками, зокрема після годинного замочування бронежилетів.

"Було здійснено випробування бронежилетів як із бронепластинами (кулями калібрів 5,45 мм і 7,62 мм), так і без них (із м’яким кевларовим пакетом кулею калібру 9 мм із пістолета Макарова). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилета "Корсар" втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що чинні технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання", - зазначив Костенко.

За його словами, випробування показали, що всі вимоги, які могли перевірити співробітники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил, відповідають технічним умовам, визначеним у договорі.



















Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

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У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями: щодо низької якості бронежилетів і щодо організації держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.