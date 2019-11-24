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24.11.19 15:34

"Вигнання чоловіків із родини", - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство. ФОТОрепортаж

Близько 200 людей прийшли в парк "Сокольники" в Москві на мітинг на захист традиційних духовно-моральних цінностей і проти ухвалення закону про насильство в сім'ї.

Про це повідомляє блогер Ілля Варламов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Варламова, причиною мітингу є ініціатива внести в грудні до Держдуми законопроєкт "Про сімейно-побутове насильство", який запровадить саме поняття "домашнє насильство" (зараз його немає в законодавстві РФ) і визначить його види.

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Однак учасники протесту, що відбувся,  вважають, що майбутній закон порушить їхні права і підірве інститут сім'ї.

"Тобто закон ще не прийняли, а потенційні насильники вже почали себе проявляти! Дивно, з якою завзятістю ці люди захищають своє право на тиранію в родині", - зазначає Варламов.

Вигнання чоловіків із родини, - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство 01
Вигнання чоловіків із родини, - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство 02
Вигнання чоловіків із родини, - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство 03
Вигнання чоловіків із родини, - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство 04

За оцінкою "Медузи", на мітинг прийшло осіб 200. Там було представлено організацію "Сорок сороків", ЛДПР, ПВВ (організація "Патріоти Великої Вітчизни") і рух "Чоловічий шлях". Мітинг також відвідав скандальний російський протоієрей Всеволод Чаплін.

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