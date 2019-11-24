Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це він заявив на щорічному Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі.

У рамках заходу глава військового відомства України провів низку двосторонніх зустрічей.

Під час зустрічей українського міністра, зокрема, з начальником штабу оборони збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом, командувачем сил спеціальних операцій збройних сил Канади генерал-майором Пітером Дейвом та колишнім головою Комітету з питань національної безпеки та оборони канадського парламенту Стівеном Ф’юром було висловлено щиру подяку за допомогу у військово-технічній сфері та підтримку позиції Украйни на міжнародній арені. Обговорювався хід реформ в українській оборонній галузі та курс на впровадження стандартів НАТО в Україні.

Виступаючи у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз, Андрій Загороднюк наголосив на тому, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви" і постійно відбиває атаки - як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

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"Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше, - зазначив Андрій Загороднюк. – Сьогодні багато країн інвестують у розвиток кібернетичного напряму, але, на жаль, ми ніколи не будемо діяти швидше ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам".

На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни". Як приклад Андрій Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і навчаються орієнтуватися в інформаційних потоках. Міністр оборони України підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.

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