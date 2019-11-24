"Кров Героїв кличе до помсти": закарпатські ультрас вшанували пам'ять загиблого на Донбасі комбрига Коростельова. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".
Напередодні матчу футбольного клубу "Минай" (Ужгород) з ФК "Оболонь" (Київ) у суботу, 23 листопада, ультрас вивісили банер на стадіоні.
"Кров Героїв кличе до помсти", – лаконічно йдеться на ньому.
Напис нанесли білими буквами на чорне полотно. По обидва боки банера стояли двоє ультрас з димовими шашками.
Протягом матчу на табло також з'являлася чорно-біла фотографія комбрига.
Нагадаємо, в кінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.
12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.
Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Євгена Коростельова.