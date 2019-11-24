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24.11.19 20:36

Військового, який врятував собаку, якого прив'язали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець з дружиною побачив, як чоловік тягне за автомобілем собаку. Вони відразу ж наздогнали машину і почали рятувати тварину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко та заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вручили військовослужбовцю і його дружині подяку та цінні подарунки – годинники.
"Дякую вам за людяність і за милосердя. Я думаю, що всі громадяни України мають брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо побороти несправедливість і жорстокість", - із такими словами звернувся до подружжя глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Військового, який врятував собаку, якого привязали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція 01
Військового, який врятував собаку, якого привязали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція 02
Військового, який врятував собаку, якого привязали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція 03

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