Військового, який врятував собаку, якого прив'язали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко та заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вручили військовослужбовцю і його дружині подяку та цінні подарунки – годинники.

"Дякую вам за людяність і за милосердя. Я думаю, що всі громадяни України мають брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо побороти несправедливість і жорстокість", - із такими словами звернувся до подружжя глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.





