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25.11.19 09:03

Водій згорів разом з автомобілем унаслідок ДТП на Полтавщині, - патрульна поліція. ФОТО

На Полтавщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди після зіткнення загорівся автомобіль, його водій загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Кременчука.

"Жахлива ДТП трапилася близько села Бутенко. Вчора, близько 20 години, водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди сталося загорання автомобіля Toyota LiteAce. Водій загинув та згорів разом з автомобілем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші учасники ДТП доставлені до лікарні.

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Водій згорів разом з автомобілем унаслідок ДТП на Полтавщині, - патрульна поліція 01
Водій згорів разом з автомобілем унаслідок ДТП на Полтавщині, - патрульна поліція 02

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