14 тисяч овець потонули в Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТСН" із посиланням на The Guardian.

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Корабель Queen Hind під прапором Палау прямував до Саудівської Аравії, але перекинувся незабаром після виходу з румунського порту Мідія.

Рятувальники врятували всіх членів екіпажу, який складався із 20 сирійців і одного ліванця. Також врятовані 32 вівці.

"Евакуаційна операція триває ... Ми сподіваємося, що вівці, що перебувають у трюмі корабля, ще живі", - сказала речниця рятувальних служб Ана-Марія Стоіца.

За її словами, рятувальники, яких підтримували військові, поліція і водолази, намагалися підняти корабель і відтягти його назад до порту.

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