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25.11.19 11:27

На парковці одного з будинків Харкова вибухнув автомобіль. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні близько 10:30 на вулиці Чайковського в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

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"Все сталося на парковці одного з будинків по вулиці Чайковського. Постраждали також машини, що стоять поруч", - повідомляє спільнота Типове ХТЗ у своєму телеграм-каналі.

На місце події виїхали співробітники ДСНС, вибухотехнічна Служба Головного управління Нацполіції в Харківській області.

На парковці одного з будинків Харкова вибухнув автомобіль 01

Також в соцмережах повідомляють, що вибух пролунав біля будинку, де мешкає голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

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У поліції обіцяють надати інформацію про подію пізніше.

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