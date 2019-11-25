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25.11.19 15:11

Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Києва прибув новий борт із пораненими воїнами, які зокрема потребують переливання крові та знеболювальних препаратів.

Про це повідомила волонтерка київського військового госпіталю Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас привезли бійців у важкому і середньому стані, кількох відразу забрали в реанімацію. Здати кров можна в центрі крові на території госпіталю, Госпітальна 18, понеділок-четвер з 9 до 12. У нас так само є потреби в двох знеболювальних, це дексалгін і кетанов в ампулах, потрібні підкладки під рани, а також вода в пляшках, соки, питні йогурти, для перекусу воїнів ковбаса, сир і кава, чай, солодке. Можна овочі і фрукти. З одягу спорткостюми і футболки. Це все ми купуємо для хлопців", - написала вона.

Юсупова нагадала, що в цьому місяці завдяки підтримці небайдужих громадян оплатила два ВАК апарати для ран (140 тис. грн) і повідомила, що сьогодні викуповує ще один ВАК (70 тис.).

"Хто ще не знає, ми перебуваємо в центральному госпіталі у відділенні травматології в їдальні з обіду. Госпітальна 18, метро Печерськ ... Карти для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приватні та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - додала волонтерка.

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Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 01
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 02
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 03
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 04
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 06
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 07
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 08
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 09
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 10
Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 11

Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти 12

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