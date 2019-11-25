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25.11.19 17:21

На виході зі станції метро "Контрактова площа" у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція. ФОТО

Під час бійки на виході зі станції столичного метрополітену правопорушник ударив ножем незнайомця і намагався втекти. Однак відразу після злочину був затриманий поліцейськими. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" працівники поліції помітили бійку між двома чоловіками, а потім один із них кинувся утікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця і з'ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги.

Поліцейським потерпілий повідомив, що у нього виник конфлікт із невідомим, який ножем ударив його в плече. З колото-різаним пораненням чоловіка доставили в лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.

Правопорушником виявився 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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На виході зі станції метро Контрактова площа у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція 01
На виході зі станції метро Контрактова площа у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція 02

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