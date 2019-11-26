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26.11.19 09:21

Податкова міліція в Хмельницькій області ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В повідомленні зазначається: "У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Замовники конвертації переказували на рахунки підконтрольних зловмисникам ФОП кошти нібито за отримані від них послуги та/або поставлені товари. Ці кошти фігуранти знімали готівкою та передавали "клієнтам" за певний відсоток від проконвертованої суми, який слугував їм в якості винагороди за незаконні послуги.

Таким чином, протягом 2018-2019 рр. було переведено у готівку понад 200 млн грн.

За результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено майже 600 тис. грн необлікованої готівки, копії довіреностей, виданих підставними особами, копії їхніх паспортів та ідентифікаційних кодів, оригінали та копії фінансово-господарських документів та чорнові записи щодо реалізації ТМЦ.

Триває слідство".

Податкова міліція в Хмельницькій області ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн 01

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