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26.11.19 09:52

Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч з 25 на 26 листопада 2019 року на закритій стоянці Одеської митниці на вулиці Івана і Юрія Лип, 21-А невідомі спалили машину "Шкода Октавія А5" 2010 року випуску, що належить родині виконувача обов'язків начальника Одеської митниці Ігоря Резніка.

Цензор.НЕТ зв'язався з Резніком і отримав коментар:

"Машина була на закритій і охоронюваній стоянці Одеської митниці під наглядом. На жаль, охоронці, мабуть, заснули. Машину спалили, звичайно, зухвало, триває слідство, відеозапис є. Важко зараз уявити, кому саме вигідний цей злочин - зараз кожен день ми зупиняємо контейнери, де з митницею намагаються домовитися про заниження вартості. Буквально вчора зупинили великий вантаж дорогої техніки виробництва Apple, вартістю близько 300 тисяч доларів, який хотіли ввезти без необхідних платежів. Але "договорняків" не буде"".

Зазначимо, це вже другий підпалив машини співробітника Одеської митниці. 26 жовтня на стоянці Одеської митниці була спалена машина начальника митного поста В'ячеслава Харченка, який також пов'язав це з діями одного з найбільших одеських операторів-імпортерів.

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Уночі на закритій стоянці спалили машину сімї в.о. начальника Одеської митниці Резніка 01
Уночі на закритій стоянці спалили машину сімї в.о. начальника Одеської митниці Резніка 02

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