Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.11.19 09:56

Поліція затримала на хабарі $6 тис. співробітника Держекоінспекції в Києві. ФОТО

Співробітники Національної поліції в Києві затримали працівника Державної екологічної інспекції за одержання хабаря в 6 тис. доларів за погодження висновку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.

Правопорушник вимагав гроші у підприємця за отримання погодження висновку екологічного аудиту для подальшого виробництва асфальту.

Поліція затримала на хабарі $6 тис. співробітника Держекоінспекції в Києві 01

Співробітника Держекоінспекції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабаря. Це 33-річний киянин, який раніше затримувався за аналогічний злочин і зараз щодо нього розглядається справа в Голосіївському районному суді.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Поліція затримала на хабарі $6 тис. співробітника Держекоінспекції в Києві 02

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Запобіжний захід йому обере суд.

Також читайте: Українка намагалася "викупити" за $200 нареченого-росіянина, - Держприкордонслужба

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100