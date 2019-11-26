Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося". ФОТО

Про це йдеться в повідомленні волонтерів "Мега-Поліграфа", передає Цензор.НЕТ.

"Невеликий звіт про зроблене за останні пару тижнів:

Зробили гарячу воду для медиків 58 (бойлер, єврокуб, труба, змішувач, насос та ін. для підключення)

Домучили чергову "таблетку" (розібрали, поварили, пофарбували, перебрали агрегати - двигун, коробка тощо, зібрали)

Допомогли Валерію Горячеку з ремонтом його Амбуланс. Крім цієї машинки, запчастини/витратні матеріали поїхали для "широкінських" pajero і "течика" і повнопривідного "течика" в Піски. Тут окрема подяка за допомогу магазину DOK.ua, інтернет-магазин автозапчастин

Зібрали і, потихеньку, відправляємо багато медицини (загальна терапія)

Зрушився з мертвої точки Reno - вже стоїть двигун, чекаємо з/ч для ходової і зчеплення", - розповіли волонтери.

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"Тепер про те, що на цей момент не закрито і де без вашої допомоги не впораємося:

Для 13 бату в Івана Савельєва замовлений станок під КПВТ - 25000 грн (повірте - він того вартий: доведено успішною роботою великої кількості таких верстатів на фронті)

Треба заживити (затягнути електрику) на 2 позиції: 500м СІП4 2*25 і 1200 СІП4 2*16 - 6250 і 9600 відповідно

На таблетку потрібен акумулятор 75 Агод

Нашим реактивникам треба пуско-зарядний 24V/140Агод

Дуже потрібен карбюратор на УАЗ - маркування на фото (потрібен саме такий)

Активні навушники - зараз можна замовити в Китаї приблизно по 700 грн/шт. Потреба велика

І заявка від травматологів з 61-го госпіталю (Маріуполь): Артроскопічна стійка, ортопедичний інструмент: дриль, апарати зовнішньої фіксації, осцилирувальна пила, пластини, гвинти, стрижні, тейпи, ортези. Можна живе вживане", - попросили про допомогу волонтери.

Хочеш допомогти?!

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка 12 \ 14

Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:

Карта ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

ІПН: 2390702897



















