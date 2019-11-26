Дніпро підготував 134 одиниці спецтехніки для прибирання снігу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Зараз затверджені маршрути для 546 об'єктів, зокрема, проїзди до 40 лікувальних установ міста. Загальна площа охопленої території - понад 11,4 млн кв.м.

"Уже сьогодні готові стати до роботи 134 одиниці комунальної спецтехніки. 77 з них - комбіновані, обладнані пристроями для відвалу снігу і посипання поверхні сумішшю проти ожеледиці. Також - 23 снігоочисники, 19 навантажувачів і інша спецтехніка, яка повністю переобладнана для роботи взимку. Якщо знадобиться більше сил, встановити на машинах додаткове обладнання можна за 2,5 години", - розповіла начальниця відділу департаменту благоустрою Дніпровської міської ради Світлана Литвинова.

Зазначимо, що Дніпро - одне з перших українських міст, де для очищення і посипання тротуарів стали використовувати багатофункціональні комунальні машини, які здатні проїхати по вузьких дорогах. До роботи вже готові вісім "Karcher MC 50", дві "Svingo-200" і чотири "Iveco". Влітку вони миють і чистять вулиці, а взимку їх переобладнують під солерозкидувачі з відвалами для снігу.

"Ця машина, наприклад, може проїхати там, де не проїде велика техніка. Влітку підмітає і пилососить вулиці, а взимку здатна прибрати досить великі кучугури і відразу посипати розчищені ділянки сольовою сумішшю", - розповів про особливості роботи машини "Svingo-200" водій Вадим Ковальчук.

Рапорозсіювач FordCargo 3542 КДМ – унікальний для України. За чотири години роботи вона здатна обробити, наприклад, всю вулицю Робочу, адже великий 9-кубовий бак це дозволяє.

"Ці машини унікальні: вони не лише розчищають дороги та посипають їх сумішшю з бункерів, але й можуть поливати рапою зі спеціальних баків. Така техніка дуже потужна, надійна і працює за морозу до 40 градусів", каже водій Володимир Савченко.

Спецтехніка готова вийти на вулиці коли завгодно: комунальники постійно відстежують метеопрогнози. Крім цього, для посипань у Дніпрі заготовлено 30 тис. тонн протиожеледних матеріалів (сіль, відсів, пісок), які постійно докуповуються.

Щоб забезпечити максимально можливий у складних погодних умовах рівень безпеки руху, комунальники заздалегідь продумали черговість обробки доріг з урахуванням їхньої важливості і завантаженості. В першу чергу будуть розчищати особливо небезпечні ділянки (мости, шляхопроводи, підйоми і спуски доріг): Південний міст, Центральний міст, Амурський міст, Кайдацький міст, Усть-Самарський міст, Самарський міст, шляхопровід Київський і інші; вулиці: Космічна, Яснополянська, Михайла Грушевського, Робоча; проспекти: Дмитра Яворницького, Олександра Поля, Слобожанський, Івана Мазепи та інші. За кожним з об'єктів вже закріплено достатню кількість спецтехніки для якісного розчищення снігу і ефективної боротьби з ожеледицею.

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