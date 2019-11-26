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26.11.19 10:47

Невідомі обезголовили пам'ятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному. ФОТОрепортаж

У місті Рівному невідомі зловмисники вкрали голову в пам'ятника на могилі радянського найманця, пособника більшовиків Олеко Дундича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"24 листопада після оприлюднення інформації про пошкоджене в центральному парку Рівного погруддя на місце події направили слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця злочину правоохоронці виявили відсутність голови погруддя пам'ятника Олеко Дундичу, розташованого на вулиці Паркова, - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські проводять слідчі дії та з’ясовують час скоєного злочину і причетних до нього осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 3400 гривень, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 01
Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 02
Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 03
Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 04

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