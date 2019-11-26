Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"24 листопада за оприлюдненою інформацією щодо пошкодженого у центральному парку Рівного погруддя на місце події скерували слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця злочину правоохоронці виявили відсутність голови погруддя пам’ятника Олекові Дундичу, розташованого на вулиці Паркова", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські проводять слідчі дії та з’ясовують, зокрема, час скоєного злочину та причетну до нього особу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 3400 гривень, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.













"Сербо-хорватський злочинець Олеко Дундич втратив голову! У центральному парку в Рівному досі похований більшовицький найманець і злочинець Олеко Дундич, який у складі російських окупаційних загонів боровся проти Незалежної Української Народної Республіки. Рівненська влада вже давно мусила перенести ганебне поховання цього злочинця на цвинтар. Активісти не раз попереджали про можливий вандалізм, але рівненська влада ігнорувала вимогу громадськості і ось сьогодні могила Дундича втратила голову", - написав Андрій Ковальов.