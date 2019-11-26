В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані компанії.

У компанії повідомляють, що спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" їхнього виробництва за короткий термін став хітом не лише в Збройних силах і спецпідрозділах силових структур України, а й за кордоном.

До його розробки як експерти залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, а також спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби та спецпідрозділу Національної поліції "Корд", для яких він, власне, і призначений.

У ТОВ "Українська бронетехніка" запевняють, що численні випробування підтвердили всі заявлені характеристики машини.

Зазначається, що протягом останніх місяців "Українська бронетехніка" отримала велику кількість запитів на придбання цивільної версії "Новатора". У зв'язку з цим у компанії ухвалено рішення щодо розробки такого варіанта популярної армійської машини.

"Мова не йде про виробництво "паркетного" пікапа з "брутальною" зовнішністю, на якому можна порикувати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки, – прокоментував директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма. – Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія – бездоріжжя, ліси і гори, а призначення – подорожі та справжні пригоди".

Прийом замовлень на Novator-CV розпочнеться наприкінці 2020 року. У всьому, крім бронезахисту, цивільна версія відповідатиме своєму армійському побратимові.

Novator-CV отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к. с., який забезпечить крутний момент 895 N * m. Максимальна швидкість у 180 км/год буде обмежена електронікою.

Крім того, машина збереже можливість впевнено долати підйоми з кутом до 60% і брід завглибшки до 0,7 метра, а також рухатися з боковим нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 тонн.

Повнопривідний п’ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою зі змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужною протиударною і вологозахищеною електричною лебідкою з довжиною троса 30 метрів.

У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю для комфортної експлуатації автомобіля за температури від -40 до +50 С.

"Доходи від реалізації цивільної версії "Новатора" ми плануємо інвестувати в розробку і виробництво нових зразків озброєння і військової техніки для української армії", - зазначив Андрій Сенченко, Глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка".

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