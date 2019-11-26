Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил "Петрівське", - українська сторона СЦКК. КАРТА

"Як уже повідомлялося, сьогодні вранці, 26 листопада, російські найманці здійснили обстріл зі своїх позицій у районі Петрівського з АГС по наших позиціях поблизу Старогнатівки. Але таких обстрілів з початку доби вже здійснено 3 - із застосуванням автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - з 06.40 до 06.45, 09.16 - 09.25 та 09.30 - 09.50", - йдеться в повідомленні СЦКК, розміщеному близько опівдня вівторка на сторінці пресцентру ООС у соцмережі фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

До цього повідомлення Українська сторона СЦКК долучила карту зазначеної місцевості зі схематичними позначеннями здійснених бойовиками обстрілів, а також напрямків, звідки вони були здійснені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС

"Як видно зі схеми, російські окупанти продовжують вести вогонь у безпосередній близькості до меж ділянки розведення. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь, вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення №3 "Петрівське". Об'єднані сили наразі вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій", - наголошується в інформації української сторони СЦКК.

Також у повідомленні зазначається, що провокація з боку бойовиків відбувається напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.