Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.11.19 14:13

Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини. ФОТО

У Білій Церкві сталося вбивство на ґрунті ревнощів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік

Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини 01
Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини 02

Читайте: Суд у Києві дав два роки в'язниці дівчині, яка підсипала іноземцям снодійне і грабувала їх

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100